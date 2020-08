Gattuso coccola Osimhen: "Lasciatelo tranquillo, è importante per il Napoli"

CASTEL DI SANGRO - Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, ha parlato a Radio Kiss Kiss dopo la doppia vittoria contro Castel di Sangro e L'Aquila che ha permesso agli azzurri di aggiudicarsi il triangolare, valido come primo test stagionale: "Sono soddisfatto. Vedo una squadra motivata che sa quello che vuole, per fare meglio dell’anno scorso dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti. 4-3-3 ma anche 4-2-3-1? C’è qualità e velocità. In questo momento dobbiamo lavorare ben con quei 6 giocatori nella fase di non possesso. Dobbiamo trovare una corretta che copre bene il letto. Abbiamo il dovere di fare qualcosa id diverso ma serve anche equilibrio”.

Napoli, spettacolo e gol contro Castel Di Sangro e L'Aquila!

Gattuso: "Lasciate tranquillo Osimhen"

"Osimhen, qualità classe e potenza? Adesso è facile. E’ un giocatore importante che ci da qualcosa di diverso da quando sono arrivato. Bisogna lasciarlo tranquillo. Con l’impegno può incidere veramente." Questo il pensiero del tecnico del Napoli sul nuovo attaccante, un valore aggiunto per raggungere gli obiettivi della prossima stagione: "Quello che dobbiamo migliorare è nella tenuta. Mi ricorda la sfida col Barça, avevamo la partita in mano e ci siamo fatti 3 goal da soli. Non dobbiamo sottovalutare nulla, dobbiamo pensare tante cose stando sul pezzo 90 minuti. Soprattutto sbagliare il meno possibile. Rrahmani? Ragazzo molto intelligente. Sta facendo di tutto per migliorare con i nostri principi. Siamo molto contenti di quello che ci sta dando”.