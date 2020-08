Napoli, nuova lista di convocati dopo la partenza dei Nazionali

CASTEL DI SANGRO - A Castel di Sangro prosegue il ritiro del Napoli in vista della prossima stagione. Il tecnico degli azzurri Rino Gattuso però dovrà fare a meno di 13 giocatori convocati nelle rispettive nazionali. Per ovviare alle assenze, la rosa del Napoli sarà integrata da giocatori della Primavera. Questa la lista degli azzurri convocati in Abruzzo fino al 4 settembre: Bifulco, Ciciretti, Contini, Daniele, Demme, Gaetano, Ghoulam, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Machach, Malcuit, Manolas, Allan, Osimhen, Ounas, Politano, Tutino, Younes, Senese (2000), Prezioso (1996), Palmiero (1996), Zerbin (1999), D’Agostino (2003), Ferrari (1995), Labriola (2001), Mezzoni (2000), Sgarbi (2001), Zanoli (2000).

