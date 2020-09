Osimhen, l'agente: "A Napoli come in famiglia. Mertens? C'è già intesa"

ROMA - William D'Avila, agente del neo attaccante del Napoli Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Osimhen è felice di questi primi giorni con la maglia azzurra. De Laurentiis lo ha definito una gazzella? È uno dei tanti soprannomi che si aggiungono alla lista, ne è contento. Si sta già cominciando a vedere il feeling con la squadra dentro e fuori il rettangolo di gioco, ma è chiaro che deve allenarsi tutti i giorni e sono sicuro che andrà sempre meglio. Victor è motivato a dare il meglio di stesso".

"Con Mertens c'è già intesa. Il modulo non conta, l'importante è fare gol"

Sul modulo che valorizzerebbe di più le caratteristiche dell'attaccante nigeriano, D'Avila ha spiegato come "4-3-3 o 4-2-3-1 non saranno un problema, lui si può adattare. Mertens? L'intesa funziona e Victor ne è felice. Da quando è arrivato ha conosciuto squadra ed ambiente, trovandosi subito in famiglia: vuole dare il massimo per questi colori. Tutti dicono che Osimhen è un calciatore completo, forse deve migliorare il colpo di testa, ma può segnare in ogni maniera: l'importante è fare gol" ha concluso.