Napoli, per Koulibaly ci vogliono 80 milioni: respinto il City

NAPOLI - Il prezzo, evidentemente, non è giusto. Non ancora e forse mai più. I fatti, gli ultimi venuti fuori sull’asse con l’Inghilterra, sono i seguenti: il Manchester City ha formulato la sua ultima offerta per l’acquisto di Koulibaly, sessanta milioni di euro, ma il Napoli non l’ha ritenuta sufficiente. Niente da fare: Kalidou viene valutato ottanta milioni almeno, venti in più, ma il City non ha alcuna intenzione di spingersi oltre e ciò significa che quella di cui sopra è stata l’ultima proposta sia in ordine di tempo, sia in termini di quantità. Stop: non si andrà oltre. O quantomeno è così che vanno e andranno le cose in questo periodo; soprattutto perché la scena, e le attenzioni dei Citizens, sono interamente occupate da un sogno e da un affare clamoroso di nome Leo Messi.

Proposta respinta

E allora, il nodo-Kalidou. Sempre più stretto, sempre più intricato. O forse estremamente semplice da districare: basterebbe mettere sul piatto la cifra giusta. Cioè quella che il Napoli ritiene congrua e soddisfacente. Fino a questo momento gli step chiave della trattativa con il City dovrebbero essere stati i seguenti: prima proposta da cinquanta milioni di euro più dieci di bonus, respinta; seconda offerta, molto recente, ritoccata verso l’alto e modificata nella parte variabile: sessanta milioni (con qualche bonus facilmente raggiungibile). Risposta azzurra: no, thanks. No, grazie: per cedere Koulibaly, legato al Napoli da un contratto fino al 2023, servono ottanta milioni. [...]

