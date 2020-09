Sporting-Napoli annullata: tre positivi al Coronavirus tra i portoghesi

LISBONA (PORTOGALLO ) - Annullata l'amichevole tra il Napoli di Rino Gattuso e lo Sporting Lisbona guidato da Amorim. Decisiva la positività di tre calciatori della squadra portoghese al Coronavirus, asintomatici e già isolati. Tutti gli altri calciatori, così come lo staff tecnico e il restante personale, sono già stati nuovamente sottoposti ai test, con i risultati che verranno adesso trasmessi alla Direzione Generale della Sanità e al Delegato regionale. Viaggio inutile in Portogallo per gli azzurri e salta, dunque, anche l'ultimo impegno di preparazione in vista dell'esordio in Serie A contro il Parma.