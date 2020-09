"Con Osimhen il Napoli può lottare per lo scudetto"

NAPOLI - “Ieri Osimhen ha cambiato le sorti della partita quando è subentrato. Gli ho parlato, era molto felice, mi ha detto di essere eccitato per il buon impatto che ha avuto e che è soltanto l’inizio, l’ho trovato davvero motivato". Osita Okolo, dell'entourage di Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Oltretutto ha raggiunto un ottimo feeling con i suoi compagni di squadra, quando me l’ha detto gli ho chiesto: “La lingua diversa non è un problema?”. La sua risposta mi ha sorpreso positivamente: “Assolutamente no. Sul campo parliamo tutti la stessa lingua, ma anche fuori”. È convinto che il Napoli sia pronto a competere per lo scudetto, credo abbiano tutte le carte in regola per farlo e per tornare in Champions League. Gattuso? Era un ottimo giocatore ed è un ottimo allenatore. Con Victor c’è grossa intesa. In Nigeria ‘Gattuso’ è il soprannome che si da alle persone che hanno un carattere grintoso. Se Victor è felice di aver scelto Napoli? Non mentirò, un sacco di club erano interessati a Osimhen, anche il Liverpool. Per lui, però, Napoli è un’opportunità: lui chiede soltanto di giocare, perché è ciò che ama fare. Credo che Napoli sia la miglior decisione che potesse prendere".

