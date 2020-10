Coronavirus, Napoli: negativi tutti i tamponi eseguiti questa mattina

NAPOLI - Sospiro di sollievo per il Napoli alla vigilia del big match di domani sera contro la Juventus. Il club azzurro ha comunicato tramite il suo profilo twitter che: "Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi". Dopo il caso Zielinski che aveva fatto preoccupare e non poco, visto quanto accaduto in casa Genoa, la formazione di Gattuso sembra ora poter ritrovare la giusta serenità in vista della trasferta all'Allianz Stadium. Mertens e compagni si alleneranno dunque a Castel Volturno per poi partire alla volta di Torino, dove domani sera alle 20,45 affronteranno i ragazzi di Pirlo.