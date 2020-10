Clamoroso, il Napoli bloccato: non parte per Torino! Anche Elmas positivo

NAPOLI - Il Napoli non parte per Torino. La squadra azzurra è stata bloccata dall'ASL su disposizione della Regione Campania dopo l'inizio del focolaio Coronavirus evidenziatosi con le positività di Zielinski, Elmas e un collaboratore. La partenza per il capoluogo piemontese era prevista per le ore 19. Sembrava essere arrivata una vera e porpria boccata d'ossigeno per la società alla vigilia del big match di domani sera contro la Juventus. Il club aveva comunicato tramite il suo profilo twitter che: "Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi".

Positivo anche Elmas

Nello sviluppo degli ultimi 4 test è uscita fuori la positvità al virus del centrocampista macedone Elif Elmas. Dopo il caso Zielinski che aveva fatto preoccupare e non poco, visto quanto accaduto in casa Genoa, la formazione di Gattuso sembrava poter ritrovare la giusta serenità in vista della trasferta all'Allianz Stadium, ma ora la condizione del centrocampista macedone potrebbe complicare nuovamente le cose.