Da Mertens a Mourinho, il mondo dello sport fa gli auguri a Maradona: ecco il video emozionante

ROMA - Un video speciale, una "sorpresa" in realtà preannunciata già ieri, ma che non per questo ha perso il suo effetto. Davvero tanti i campioni del mondo del calcio (e non solo) che hanno aderito all'iniziativa in onore di Diego Armando Maradona, in occasione dei suoi sessant'anni.

Sulla sua pagina Facebook ufficiale El Pibe de Oro ha pubblicato un video che è stato realizzato per lui, in cui scorrono i video messaggi di auguri di tanti suoi amici.

Maradona scrive per il Corriere dello Sport-Stadio

Buon compleanno Diego: i 60 anni di Maradona

Compleanno Maradona, il video di auguri

Da Mertens a Careca, passando per Ronaldinho, Ronaldo, Van Basten, Mourinho e molti altri ancora.

Maradona compie 60 anni, dal Napoli a Cannavaro e Batistuta: gli auguri di sportivi e vip

Ci sono davvero tutti per gli auguri a Maradona, che ha ringraziato con un messaggio: "Festeggio i miei 60 anni con questi meravigliosi messaggi che mi danno la vita. Grazie per tutto questo affetto, grazie per la vostra amicizia. Questo è il miglior regalo di compleanno che abbiate mai potuto farmi. E grazie anche a tutta la mia squadra per avermi preparato questa grande sorpresa".