Furia Napoli sulla sentenza: “Ombre inaccettabili sul club”

NAPOLI - È stata una vera e propria doccia fredda per il Napoli la sentenza della Corte d'Appello, che ha respinto il ricorso confermando il 3-0 a tavolino in favore della Juve e il punto di penalizzazione per gli azzurri. A distanza di poche ore dalla decisione, comunque, il club di De Laurentiis ha commentato con un comunicato ufficiale: "La SSCN prende atto della decisione della Corte Sportiva d'Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni".

Juve-Napoli, confermato il 3-0 a tavolino: le ironie social

Comunicato del Napoli

La nota del Napoli prosegue: "La SSCN non condivide in toto la sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della Società trascurando documenti chiarissimi a suo favore e delegittima l’operato delle autorità sanitarie regionali. La SSCN ha sempre perseguito valori quali la lealtà e il merito sportivo e anche in questo caso intraprenderà tutte le iniziative per rendere giustizia alla propria condotta orientata al rispetto della salute pubblica e per fare in modo che il campo sia l’unico giudice a decidere il risultato di una partita di calcio".