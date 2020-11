Il Napoli ne perde tre. O forse quattro

Le Nazionali dànno e le Nazionali tolgono. E così che va. E il Napoli, che ha ritrovato un Insigne da 10, ha intanto perso Osimhen (lussazione alla spalla destra), Hysay (positivo al Covid-19) e anche Rrahmani, che si è imbattuto nel virus al rientro della gara con il suo Kosovo ed ha saputo di essere stato contagiato quando è arrivato a Napoli.

Napoli-Milan, doppia pista per Gattuso: 4-2-3-1 o 4-3-3

Rrahmani è a casa e non è stato mai in contatto con i suoi compagni di squadra del Napoli, come comunicato dalla società con un tweet. «In seguito al tampone effettuato al rientro in Italia, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio». Per domenica, con il Milan, Gattuso dovrà fare a meno di tre giocatori e spera di recuperare Ospina, che ieri ha lavorato in gruppo, prima del personalizzato.