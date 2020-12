Cavani visita la Hall of Fame: "Grazie Napoli. Juve o Inter? Io mai..."

Sono passati più di sette anni dal passaggio al Psg , ma l'affetto tra Cavani e Napoli è rimasto immutato. L'attaccante, ora al Manchester United , ha visitato con la famiglia la stazione Mostra-Maradona della ferrovia Cumana, ritrovando la sua immagine tra i 130 pannelli che compongono la "Hall of Fame" azzurra . I figli del " Matador " sono stati felicissimi di vedere raffigurato il papà sorridente, nell'atto di esultare con le due dita rivolte verso il cielo. Edinson ha rilasciato alcune dichiarazioni che, oltre a rimarcare il legame con la città, potrebbero essere lette come una critica nei confronti di Gonzalo Higuain e, forse, anche di Maurizio Sarri .

Le parole di Cavani

“Sarò sempre grato al Napoli e ai suoi tifosi, ecco perché ho rifiutato le chiamate di club italiani come Juventus o Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani". Queste le parole di Cavani, riportate da Mundo Deportivo, che faranno sicuramente discutere. "Se penso al Napoli penso alla gioia, perché so di aver fatto tanto per loro e loro continuano a rendermi omaggio con tutto questo - ha aggiunto - È bellissimo, l’ennesima dimostrazione d’affetto da parte di Napoli che non dimenticherò mai. L’emozione si è raddoppiata vedendo i miei figli ammirare quel murales. Non si può spiegare".