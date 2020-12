Natale in casa Gattuso: i 5 problemi del Napoli

Non è un Natale entusiasmante in casa Napoli . Un solo punto raccolto nelle ultime tre partite con Inter , Lazio e Torino , la vetta della classifica che si allontana (9 punti dal Milan capolista), l’uscita dalla zona Champions (al momento azzurri quinti anche se con una partita in meno): le aspettative di De Laurentiis a inizio stagione erano diverse e la sentenza del Coni ha solo reso meno amaro il periodo festivo. Gattuso è alla prese con un problema di salute (la miastenia ) che in questo momento è sicuramente più urgente del resto, ma a gennaio dovrà risolvere almeno 5 problemi per ridare un’anima al suo Napoli.

1) La mentalità

Il Napoli ha evidenti problemi di personalità, di carattere e di approccio alle partite. Non è un difetto recente, anzi, gli azzurri se lo trascinano negli anni, dalle epoche di Mazzarri e Benitez fino a quelle di Sarri e di Ancelotti. Ma da Gattuso ci si aspetta di più sotto questo profilo: una persona di grande temperamento come lui dovrebbe riuscire sempre a trasmettere alla squadra la determinazione giusta per scendere sempre in campo con il coltello fra i denti. Finora è successo a corrente alternata.

2) Il ritmo

Il Napoli gioca a una velocità ridotta, schiavo della volontà dell’allenatore di gestire sempre e comunque il possesso palla per avere il controllo della partita. Per carità, una dote sicuramente importante, ma che non deve diventare condizionante: l'estenuante giro palla difensivo può aiutare ad aprire le squadre avversarie, ma non può essere l’unica strategia di gioco. Così facendo gli azzurri si trovano sempre ad affrontare squadre con la difesa schierata, scardinarle con il fraseggio diventa sempre più difficile. Provare ad andare ogni tanto in verticale, osando un po’ di più, potrebbe essere una variante tattica importante. Sicuramente il rientro di Osimhen potrà aiutare.

3) L’assetto tattico

La prima parte di stagione e i risultati negativi con le big devono far riflettere: una squadra così ben assortita deve essere capace di cambiare pelle di fronte agli avversari, nella formazione iniziale e durante le partite. Ci sono sfide in cui si può essere più sbilanciati, altre dove c’è bisogno di più sostanza. Ci sono momenti in cui alcuni giocatori sono in forma, altri in cui bisogna adattarsi alle condizioni della squadra e magari variare assetto in base a chi sta meglio. Non è solo una questione di moduli, non è una disputa fra 4-2-3-1 e 4-3-3: chi vuole raggiungere determinati traguardi o arrivare in fondo alle competizioni deve avere più spartiti da saper interpretare, lo dice la storia.