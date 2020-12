Da Junior Firpo a Emerson Palmieri: Napoli scatenato sul mercato

NAPOLI - A un anno di distanza, e dopo aver speso oltre centocinquanta milioni di euro, quando proprio non sembra il caso, visto come vanno le cose nel mondo, di andarsene in giro a fare shopping, val la pena almeno di pensare a qualche last minute, come si faceva una volta: c’è una squadra (da scudetto?) che abbonda in ogni angolo del campo e se proprio dovesse esserci uno sforzo, o anche un sacrificio, bisognerà innanzitutto «ridurre» l’organico e dare pure un taglio al monte-ingaggi. Però Aurelio De Laurentiis ha deciso: starà lì ad osservare, aspetterà che qualcosa succeda, poi eventualmente si lancerà nella penombra del mercato per tentare di arrivare a un esterno basso, quelli che un tempo si chiamavano fluidificanti, capace di dare una svolta sinistra.

Il primo La situazione generale presenta analogie e ovunque c’è un club con qualche eccedenza: al Barcellona, ad esempio, Junior Firpo (24), dominicano naturalizzato spagnolo, ormai non sente il profumo dell’erba da un bel po’. Nella sua stagione orribile, ch’è questa, ha messo assieme 246 minuti effettivi (niente, insomma) e il 22 dicembre è riuscito a racimolare una presenza contro il Valladolid (19') a risultato acquisito. Era assente da circa un mese, in Liga, e per fortuna sua che c’è stata la Champions, dove almeno ha potuto sgranchirsi le gambe. Il suo acquisto, agosto 2019, fece rumore: adesso, invece, la faticosa strada può essere quella del prestito, che il Napoli percorrerebbe. Napoli, ecco quando torneranno Osimhen e Mertens