Napoli, Osimhen si scusa: “Non ho capito la gravità”

Le scuse dopo la bufera. Victor Osimhen, già assente da due mesi per la lussazione a una spalla e colpito ora anche dal Covid, ha pubblicato un messaggio su Instagram per fare chiarezza sulla vicenda che lo ha coinvolto a fine anno, un party senza distanziamento o mascherine che ha avuto luogo in Nigeria lo scorso 28 dicembre, il giorno prima del suo compleanno. “Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli - ha scritto l’attaccante del Napoli - Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra ed ai tifosi”.