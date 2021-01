Stadio Maradona, De Luca annuncia investimenti per un milione di euro

NAPOLI - Presto nuovi lavori interesseranno lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo il restyling effettuato per le Universiadi, infatti, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, durante il suo consueto appuntamento social del venerdì per tracciare un bilancio sull'emergenza Coronavirus, ha annunciato nuovi investimenti per l'impianto che ospita le gare casalinghe del Napoli.