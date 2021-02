"Osimhen? Se fosse vero l'Asl di Napoli dovrebbe sequenziare gli altri positivi"

NAPOLI - "Nuove varianti più pericolose? Ogni organismo che riproduce deve copiarlo e trasmetterlo in maniera generale e vengono fatti degli errori. La maggior parte degli errori non hanno particolari effetti. Quando questi errori vengono trasmessi avviene che alcuni dei geni del virus acquistino un significato particolare e quindi nel caso della variante inglese infettano più facilmente. In alcuni casi questi cambi possono sfuggire alla risposta immune contro il vaccino. Noi stiamo immunizzando con l’informazione di un virus isolato mesi fa". Parola del prof. Andrea Crisanti, direttore di microbologia e virologia dell’Università di Padova, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. "È quasi come se ci infettassimo con un virus un po’ diverso. Il pericolo è che possa generare un virus più contagioso e produrre varianti che possano sfuggire al virus. È possibile andare avanti con un criterio più rigoroso dei colori? Questo approccio degli stop and go, fiaccherebbe qualsiasi economia e non protegge dalle varianti. Più c’è trasmissione virale, più c’è possibilità che si manifestino altre varianti. Le regioni rossa potrebbero essere efficaci nel bloccare varianti come quella inglese, ma è chiaro che laddove entrano varianti che mettono in dubbio l’efficacia del vaccino non servirebbero".