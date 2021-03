"Osimhen vuole aiutare il Napoli per la corsa Champions"

NAPOLI - "Ho sentito tante cose nell'ultimo periodo, il ragazzo è stato fuori tanto tempo. Gli è successo di tutto e di più ma lui non è mai andato via, è sempre stato presente a Napoli e ha cercato di fare il meglio per il Napoli. Ora speriamo che abbia una sorte migliore e che possa continuare ad allenarsi e a giocare con continuità". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Radio Marte, Roberto Calenda, agente di Osimhen : "Assenze? E' un'utopia dire che non è un alibi. Se all' Inter togli Lukaku o Lautaro o al Milan togli Ibra è normale che una squadra va in difficoltà, normale che il Napoli sia andato un po' in default. Il gol contro il Bologna ? Una rete dà coraggio, animo. Speriamo che Gattuso riesca ad avere tutto il roster della squadra a disposizione. Quando la squadra è al completo poi si riesce a esprimere il calcio che si vuole e gli attaccanti possono essere determinanti. Senza infortuni è tutto più facile".

Corsa Champions e la condizione

"Corsa Champions? Vuole aiutare il Napoli ed è il suo obiettivo principe. Ha nelle corde il fatto di puntare in alto, giocare la Champions e farla da protagonista credo sia l'ambizione di ogni calciatore e lui ne ha tante. E' un ragazzo generoso e ha la possibilità di potersi mettere in mostra. Auguriamoci che tutto possa andare per il meglio. La condizione in vista del Milan? Lui è stato fuori tanto tempo e la squadra non si allena tutta insieme da tantissimo tempo. Ci vuole tempo per fare gruppo e sintonia. Il lavoro dev'essere fatto insieme. Victor è stato 94 giorni di seguito fuori e poi tornando ha preso la botta di Bergamo. Io sono il primo ad augurarmi che possa fare bene ma diamo sempre tempo al tempo, sono cose importanti queste. Nazionale? Lui è stato convocato, poi deciderà. Speriamo che non si debba preoccupare più che altro. Osimhen non è un bomber? Tempo al tempo, poi facciamo due chiacchiere con chi lo sostiene".