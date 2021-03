"Caso sediolini? Bello vedere il nome Napoli durante le gare"

NAPOLI - “Il caso sediolini e la scritta Napoli? A voi piace? A me, molto. Vedere partite senza pubblico e leggere il nome della propria città mi fa piacere, fare una polemica a tre mesi dall’installazione… va detto che non sono soldi che non abbiamo risparmiato, erano soldi destinati al restyling dello stadio Maradona". Così l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv. "Non sono nemmeno 14 mila euro - ha proseguito - e la critica mossa sui soldi è questa: ogni fine gara si fanno degli interventi di sostituzione o altro, con lo stadio vuoto sono stati risparmiati nel tempo. Il lavoro di progettazione è stato nostro, interno: poi qualcuno dirà che sono stati spesi male, ma si può dire ciò che si vuole. Lo stadio Maradona senza la scritta Napoli ci sembrava una stupidaggine, è una polemica politica".