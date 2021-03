Hamsik-Jorginho show: "Quanto ci manchi Napoli". E su Gattuso...

Potranno anche andare a giocare dall’altra parte del mondo e indossare la maglia di altri club, ma i tifosi del Napoli non dimenticheranno mai Marek Hamsik e Jorginho . I due sono stati pilastri fondamentali della squadra che ha sfiorato lo scudetto e fatto sognare in Champions , tanto che anche loro ricordano il periodo azzurro sempre con un misto di gioia e malinconia. “Quanto manca Napoli? Troppo troppo”, ha detto Hamsik nel corso di Peppy Night Fest, trasmissione di Canale 21 condotta dal comico Peppe Iodice e dallo speaker Decibel Bellini. L’ex capitano, che è recordman di presenze con il Napoli sia in campionato che in Europa, è stato protagonista di una simpatica intervista doppia insieme all’ex compagno di squadra, che ha aggiunto: “A chi non manca Napoli! Qui a Londra fa freddissimo, cos’è il sole?”.

Jorginho, messaggi d'amore per Napoli

Tanti i temi toccati dai due ex Napoli, dalle avventure all’estero fino al loro futuro e a quello di Gattuso. “In Cina non è stato facile però ne è valsa la pena – ha fatto sapere Hamsik, solo di recente superato da Mertens nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi con la maglia del Napoli – È sempre un’avventura. Lobotka? Per me è fortissimo ma non ha avuto modo di esprimersi”. “Io sono convinto che il Napoli arriverà in Champions”, ha aggiunto. “Ma certo che il Napoli arriverà in Champions – gli ha fatto eco Jorginho – Noi facciamo il tifo”. “A Napoli era Marek a tirare i rigori, bisogna rispettare la gerarchia – ha ricordato il centrocampista oggi al Chelsea - Tirava per l’anzianità e perché era il capitano ma se non voleva tirare, io c’ero!”. “Però Jorge li tira molto meglio”, ha scherzato Hamsik.

Hamsik, il ricordo e la previsione su Gattuso

E Gattuso? “Tutti si ricorderanno della foto con lui che mi gridava”, ha detto il centrocampista slovacco tra le risate. Il riferimento è ad un Napoli-Milan 3-1 del 2008, quando l'attuale allenatore azzurro affrontò a muro duro in mezzo al campo il 21enne Marek. “Penso sia un bravissimo allenatore, i ragazzi parlano benissimo di lui. Mi fido che finiranno bene questo campionato e che Gattuso si giocherà la Champions con il Napoli”. Alla fine del collegamento, partono le note del celebre coro “Un giorno all’improvviso” e Jorginho e Hamsik attaccano a cantare. “Sempre forza Napoli”, è il loro saluto finale.