Napoli, guarda Osimhen: gol e assist con la Nigeria! Video

ABEOKUTA (NIGERIA) - Un gol segnato scappando in velocità e toccando con delicatezza il pallone sopra al portiere in uscita e un assist da centravanti-boa per Etebo, così Osimhen trascina la Nigeria contro il Lesotho nella sesta giornata valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. L'attaccante del Napoli parte titolare e al 23' lascia il segno, dando sfoggio delle sue doti da scattista: è bravo a bruciare i difensori e a battere il portiere con freddezza. Al 50' riceve in area e spalle alla porta serve Etebo che raddoppia. Al 76' Osimhen lascia il campo dopo un'ottima prestazione a Onuachu, che firma il 3-0. Con questa vittoria la Nigeria, già qualificata alla fase finale, rafforza il comando e sale a 14 punti.