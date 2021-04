Esposito: "Gattuso resta? Se il Napoli va in Champions..."

NAPOLI - Massimiliano Esposito , ex attaccante del Napoli e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di NapoliMagazine dopo le importanti vittorie su Torino e Lazio che hanno spiananato la strada verso l'obiettivo Champions : "Grande vittoria del Napoli a Torino, su un campo non facile contro un avversario ostico. Il campo era pesante, vista la pioggia. Si e' visto un buon Napoli . La vittoria contro la Lazio ha dato piu' vigore a tutti, e lo abbiamo visto con le realizzazioni di Bakayoko e Osimhen . Entrambi hanno segnato due bei gol, reti che sono arrivate nuovamente nei primi 15 minuti di gioco. Contro i laziali c'e' stata maggiore concentrazione per lo spessore dell'avversario, mentre col Torino sono state sprecate troppe occasioni. Mi e' piaciuta tutta la linea difensiva. Bene Rrahmani accanto a Koulibaly , molto bene Di Lorenzo e soprattutto Hysaj . A centrocampo solito Demme maestoso, per questo motivo per Bakayoko e' stato molto semplice giocare al suo fianco. Va detto comunque che Bakayoko ha giocato molto bene. Zielinski bene ma ancora troppo discontinuo. Mertens e Lozano possono fare di piu', forse se vengono impiegati dal primo minuto possono garantire giocate migliori. Osimhen e Politano sono diventati delle certezze. Insigne e' sempre piu' maturo ed uomo squadra. Il migliore in campo e' stato Demme , per quantita' e qualita', detta i tempi e ha intelligenza tattica, e' stato un grandissimo acquisto. Zielinski puo' incidere ancora di piu'".

"Gattuso resta? Solo se va in Champions"

Esposito, poi, ha anche parlato dell'obiettivo principale: "Napoli in pole per la Champions. Era importante vincere e non perdere. I passi falsi delle altre dimostrano che e' fondamentale non lasciare punti per strada. Nel prossimo turno sara' abbastanza semplice per tutte le pretendenti alla corsa Champions. La vittoria contro il Torino alla lunga pesera' tanto. Occhio pero' perche' Milan-Benevento e Sassuolo-Atalanta potrebbero nascondere delle insidie. Il Sassuolo e' tornato a livelli importanti, mi aspetto un risultato a sorpresa. Il Benevento deve salvarsi". Ha, poi, chiuso parlando delle voci sui vari allenatori candidati alla panchina azzurra: "Le voci su Spalletti sono tali, non credo che Spalletti possa venire a Napoli, come non credo che possa arrivare Allegri. Al raggiungimento dell'obiettivo Champions ci potrebbe essere un ripensamento da parte di De Laurentiis e Gattuso, dato che nell'ultimo periodo il mister ha posto la sua impronta sul gruppo. Non credo che resti, ma ci potrebbe essere un ripensamento di Gattuso: un altro anno insieme potrebbe essere interessante per continuare la crescita totale di giocatori e allenatore".