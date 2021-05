Napoli, Ospina si è allenato con il gruppo

NAPOLI - Napoli al lavoro nella mattinata di oggi, al Training Center. Gli azzurri proseguono la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, la gara con lo Spezia in programma sabato alle ore 15. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che in due metà campo hanno svolto in maniera alternata lavoro di possesso palla e seduta tecnico tattica. Ospina, che fino a ieri aveva svolto un allenamento personalizzato a motivo di una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro, ha lavorato con il gruppo Terapie per Koulibaly.