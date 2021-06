Spalletti modella il suo Napoli: c'è voglia di ricominciare 

NAPOLI - Vacanze? Beh, Luciano Spalletti ne ha già fatte tante e anzi troppe per i suoi gusti - non allena da due stagioni, da quando ha lasciato l'Inter -, e così l'estate è cominciata guardando l'azzurro. L'azzurro del Napoli: telefonate e call conference con De Laurentiis; con il ds Giuntoli e la squadra mercato; con i suoi collaboratori storici e con altri potenzialmente nuovi, così da definire la composizione del suo staff; e poi la pianificazione del lavoro e dunque dei ritiri in Trentino e in Abruzzo, la fucina del nuovo gruppo, della svolta tecnico-tattica (sempre all'insegna del 4-2- 3-1) e soprattutto della nuova mentalità. Sì, il fallimento della missione Champions e una tensione sempre latente hanno seminato strascichi e conseguenze da eliminare, estirpare al volo, ma sotto questo aspetto il signor Luciano, uomo estremamente franco e diretto, saprà cosa fare sin dal primo giorno. (...) Chi troverà? Beh, dipende all'Europeo e dagli altri impegni internazionali dei giocatori, nonché dal mercato. Cessioni e acquisti.