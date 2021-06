Il sindaco di Dimaro: "Il Napoli ci è mancato tanto"

NAPOLI - "L'anno scorso eravamo in un periodo terribile ma ora ne stiamo uscendo, ora il Trentino è zona bianca e possiamo fare il ritiro più o meno nella versione tradizionale, con tanta festa ma anche attenzioni del caso perché non si può più sbagliare. Le prenotazioni ci sono sempre perché i tifosi del Napoli ci vogliono bene, così come vogliono bene alla squadra e ai giornalisti. Stiamo mettendo a posto il Centro Storico, questo per far più bello il salottino di casa del Napoli quando verrà". Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida, sede del ritiro estivo azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Spalletti? Non so quando arriverà, non ho notizie di questo. Sopralluogo? Il Napoli lo fa sempre ma secondo me la società conosce stadio e campo perfettamente, lo faranno per essere rassicurati ma il nostro campo è spettacolare. Il Napoli ci è mancato tanto, 20 giorni di Napoli erano una festa per Dimaro. Ci è mancato dal punto di vista turistico ma anche umano".