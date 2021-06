Napoli, seconda tappa del ritiro in Abruzzo dal 5 al 15 agosto

NAPOLI - Il Napoli inizierà il proprio ritiro in Trentino, esattamente a Dimaro, dal 15 al 25 luglio. Successivamente gli uomini guidati da Spalletti si trasferiranno in Abruzzo, in Alto Sangro, dal 5 al 15 agosto. La società del presidente Aurelio De Laurentiis ha stipulato un contratto con la Regione Abruzzo che sino al 2025 porterà la squadra partenopea in ritiro nella regione verde dei parchi. "Noi dell'Alto Sangro vogliamo essere il piccolo Trentino delle squadre di calcio" ha dichiarato Roberto Ciampaglia, sindaco di Rivisondoli, comune montano nell'aquilano d'alta quota. Proprio in questa località turistica i calciatori del Napoli dovrebbero alloggiare mentre si recheranno nella vicina Castel di Sangro per gli allenamenti e le partite amichevoli.