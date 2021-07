Napoli, fissate le amichevoli con Bassa Anaunia e Pro Vercelli

DIMARO FOLGARIDA - Dal 15 al 25 luglio il Napoli di Luciano Spalletti svolgerà il suo ritiro di preparazione a Dimaro Folgarida nel Trentino: già organizzate le prime due amichevoli che si giocheranno entrambe presso lo stadio di Carciato. Le prime avversarie degli azzurri saranno il Bassa Anaunia (dilettanti) il 18 luglio alle 17:30 e poi, sempre allo stesso orario, il 24 luglio contro la Pro Vercelli (Serie C). I ragazzi di Spalletti alloggeranno in quello che ormai è da 10 anni il quartier generale della squadra ossia lo Sport Hotel Rosatto in Val di Sole.

Napoli: ecco Luciano Spalletti

Tifosi, due date da segnare

Per quanto riguarda il tema tifosi la sera di mercoledì 21 luglio è in programma il primo incontro ufficiale del ritiro: saranno presenti Mister Spalletti e due giocatori. Venerdì 23 luglio sarà la volta di Piazza Madonna della Pace a trasformarsi nel palcoscenico per incontrare la squadra che, tradizionalmente, vede mister e calciatori coinvolti in canti e momenti di divertimento.