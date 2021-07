Mario Rui: "Napoli, resto e mi gioco il posto"

NAPOLI - Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto il terzino del Napoli Mario Rui: "La gara con il Verona fa parte del passato e ora pensiamo solo a lavorare con il nuovo allenatore. La delusione è stata grande per tutti, ma la medicina è lavorare bene e curare i dettagli per diventare più forti". Un lavoro che l'esterno sta già facendo con Luciano Spalletti: "È un grande allenatore che ha fatto benissimo ovunque e faremo il massimo per accontentarlo dando qualcosa in più. Il mio futuro? Ho rinnovato l'anno scorso e il mio contratto è ancora lungo. Io sono pronto a lottare per trovare spazio, ma chiunque arriverà sarà il benvenuto. Non mollerò e darò sempre il massimo per questa squadra e prometto ai tifosi che lavoreremo per raggiungere i nostri obiettivi".