Napoli, Demme: confermata la lesione. Quando rientrerà

NAPOLI - Brutte notizie per il Napoli e soprattutto per Diego Demme, vittima di un infortunio al ginocchio nell'amichevole vinta ieri dai ragazzi di Spalletti contro la Pro Vercelli. Questa mattina il centrocampista, accompagnato dal medico sociale Raffaele Canonico, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart che hanno confermato il "trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro". Il club azzurro ha reso noto che Demme ha già cominciato l'iter riabilitativo, ma i tempi di recupero non sono brevi: almeno 2 di mesi di stop che equivalgono a sei giornate di campionato saltate, compreso il big match alla terza giornata contro la Juve.