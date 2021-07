Marsilio: "Ritiro Napoli? Pronti ad ospitarli a vita"

NAPOLI - "Polemica del Trentino sul ritiro del Napoli in esclusiva? Giusto che un territorio voglia un appuntamento in esclusiva per capitalizzare al massimo. Il nostro compito è quello di essere all'altezza di questa sfida e fare ulteriormente innamorare il Napoli calcio della nostra regione per confermare l'impegno anche nei prossimi anni". Lo ha detto a Radio Punto Nuovo il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, pronto a ospitare la seconda parte della preparazione precampionato dei ragazzi di Spalletti. "Distanziamento? Il Green pass deve essere utilizzato proprio per questi scopi, lì dove ci sono chiusure e restrizioni per poterle superare con una maggiore sicurezza che si può garantire attraverso la vaccinazione. Va bene per gli stadi, per i concerti e per tutti i grandi eventi che prevedono assembramento. Lo vedo, invece, uno strumento dannoso per le piccole palestre o i piccoli esercizi commerciali. Le misure le stabilisce il Governo, lì dove possiamo garantire nella cornice della sicurezza, la Regione Abruzzo farà di tutto per lavorare per i tifosi del Napoli".