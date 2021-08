Spalletti: “Insigne? Un campione che non si fa turbare dal mercato”

"Le indicazioni di questa gara sono buone anche se bisognerà alzare un po' il ritmo progressivamente". Così, al termine del successo sul Pescara nell'amichevole di Castel di Sangro, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. “C'è da fare qualche passo in avanti e va mantenuto un equilibrio di squadra come stiamo facendo. Il possesso palla è importante e stiamo cercando anche più verticalizzazioni - ha spiegato l'allenatore azzurro dopo il 4-0 di oggi -. Acceleriamo tanto, anche quando non c'è bisogno, ma in tutte queste amichevoli ho sempre visto una squadra attenta che non ha lasciato il fianco a ripartenze. Questo è un aspetto importante soprattutto in gare come queste estive". Fra una settimana sarà campionato e ancora sulla condizione Spalletti dice: "Manca ancora il ritmo alto e la freschezza fisica, come è logico dopo tanto lavoro. Anche i nazionali stanno riprendendo la condizione giusta. Ma la squadra sta assorbendo bene tutto e adesso dovremo essere pronti per gli impegni più grossi”.