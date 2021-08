Rambaudi: "Napoli, Fabian Ruiz non si discute"

NAPOLI - "Voto alla prestazione del Napoli? Alti e bassi ma il Napoli non mi è dispiaciuto, certamente deve crescere. Però bisogna capire cosa vuole fare da grande, questo film l'ho visto e rivisto: la squadra è guidata da un allenatore molto bravo che gli obiettivi li ottiene ma dipende quali saranno gli obiettivi". Lo ha dichiarato l'ex giocatore Roberto Rambaudi ai microfoni di Radio Marte: "Ho paura che nei momenti cruciali la squadra mostrerà alti e bassi come gli altri anni. Lobotka lo conosco bene, mi piaceva molto. L'anno scorso non era in condizione fisica ma ora è l'equilibratore. Fabian Ruiz non discutiamolo perché è il giocatore in più di questa squadra. Magari non sarà in grandissima condizione ma ti fa gol ed è decisivo quando c'è da esserlo. Lazio già Sarriana? Ancora no, la qualità dietro non è molta a mio modo di vedere. Io non mi farei ingannare e starei con i piedi per terra".