Napoli, Insigne: "Rinnovo? Ci pensano il presidente e il mio agente"

NAPOLI - Il Napoli batte 3-0 il Bologna e torna in vetta alla classifica insieme al Milan. Gli azzurri conquistano così la nona vittoria in campionato su dieci partite - un solo pari, quello in casa della Roma -. Un successo arrivato grazie alla splendida rete di Fabian Ruiz e alla doppietta di Lorenzo Insigne su rigore. Il capitano degli azzurri, dopo alcuni errori dagli 11 metri, si è presentato ancora dal dischetto prendendosi la responsabilità di affrontare il portiere avversario. A tal proposito il numero 24 del Napoli commenta: "Ne ho sbagliato qualcuno, ma sono sempre stato pronto a calciarli, non ho mai avuto questi problemi. I rigori li sbaglia solo chi li calcia, oggi ero sereno. Ma quello che contava era vincere e rispondere alla vittoria del Milan".