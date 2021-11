Napoli, che difesa: ecco come Spalletti ha costruito il bunker

NAPOLI - Il miglior attacco dev’essere la difesa , se dentro quei trentadue punti in classifica ci stanno (appena) quattro gol; e se in dodici partite non c’è finita neanche una sconfitta e se per otto volte (con il Venezia, con l’Udinese, con la Sampdoria, con il Cagliari, con il Torino, con la Roma, con il Bologna e con la Salernitana) Meret e Ospina se ne sono tornati nello spogliatoio con la maglietta linda, vuol dire che là dietro c’è un piccolo miracolo alla napoletana che Luciano Spalletti ha allestito diabolicamente . La squadra che attrae e stordisce, quella miscela esplosiva che sta dalla trequarti in su, ci ha dato dentro il giusto, ventiquattro reti segnate, il quinto attacco della serie A (dopo Inter, Milan, Verona e Lazio) ma la differenza, stavolta, sta proprio dove meno te l’aspetti, in settore apparentemente carente di un esterno sinistro che dia una mano a Mario Rui e che a un certo punto si è trovato anche senza Manolas, mister trentasei milioni di euro, uno degli acquisti più costosi di sempre, fermato da un infortunio che lo ha messo a bordo campo e ha fatto ricomparire, nell’immaginario collettivo, l’Olympiacos.

Il muro azzurro

Poi è rinato il Comandante, è tornato ai suoi livelli, si è trasformato nel leader tecnico e mica solo di una squadra che già con Sarri, stagione 2017-2018, s’era dimostrato d’acciaio (29 gol subiti, uno in più della Roma, cinque in più della Juventus) e che solo a Firenze, in albergo, avrebbe smarrito il proprio senso di orientamento. Koulibaly è l’uomo dei sogni che ha rapito Spalletti («quando lo incrocio sto meglio e questa è una sensazione che penso avvertano anche gli altri ragazzi») e che a San Siro, domenica sera, rientra, dopo la giornata di squalifica rimediata per l’espulsione di Salerno: lui in mezzo, con Rrahmani al proprio fianco, Di Lorenzo sulla destra e Mario Rui a sinistra; e, alle loro spalle, Ospina. [...] La sorpresa si chiama Amir Rrahmani, 28 anni il prossimo febbraio, titolare ormai dalla quarta giornata, un’eredità lasciatagli da Manolas e custodita gelosamente nel bimestre successivo: da quella sera, a Udine, lo stadio che un anno fa l’aveva «bocciato» per un errore umano e però gigantesco, sempre titolare in campionato, una panchina (per turnover) in Europa League e una presenza sempre affidabile con Koulibaly, divenuto il socio con il quale attrezzare la controffensiva.

