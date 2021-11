Beccalossi: "Napoli e Inter ok per lo scudetto, ma occhio al Milan"

Il Napoli deve puntare in alto

"Inter-Napoli? Il Napoli quest'anno deve puntare in alto-ha aggiunto Beccalossi- perché la squadra è forte e attrezzata per vincere il campionato. L'Inter è ancora competitiva e sta cercando di mettere a posto alcune cose. Lotterà per la vittoria finale con l'Inter, ma non bisogna sottovalutare il Milan, che da un anno e mezzo è ai vertici della classifica meritatamente e quindi merita rispetto".