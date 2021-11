Napoli, buone notizie per Spalletti: Demme torna negativo al Covid 19

Finalmente una buona notizia in casa Napoli: Diego Demme è tornato negativo al Covid 19. Spalletti può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo le brutte notizie delle ultime ore. Gli azzurri, infatti, impegnati alle 16.30 nel match di Europa League in Russia contro lo Spartak Mosca, devono fare i conti con gli infortuni rimediati da Osimhen, Anguissa e Insigne. A comunicare la negatività del centrocampista tedesco è stato lo stesso Napoli attraverso una nota ufficiale: "Diego Demme è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo". Dopo 10 giorni di isolamento l'ex Lipsia tornerà a disposizione di mister Spalletti. Ora, dunque, sono due i calciatori azzurri positivi al Covid: Politano e Zanoli.