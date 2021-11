Napoli-Lazio, i convocati di Spalletti. Ok Demme e Insigne

NAPOLI - Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha diramato la lista delle convocazioni in vista del match di stasera contro la Lazio. Restano out gli infortunati Anguissa, Osimhen e Ounas, così come i positivi al Covid Politano e Zanoli. Assenti contro lo Spartak, tornano a disposizione Insigne e Demme. Questo l'elenco completo: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna.