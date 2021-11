Insigne e l'omaggio del Napoli a Maradona: "Avrei voluto vederlo ma..."

NAPOLI - "Al di là del risultato mi sono divertito tantissimo, che è poi l'obiettivo quando scendi in campo. Mertens lo conosco da tanti anni, ci conosciamo a memoria. È un bene per noi, è un grandissimo attaccante, il capocannoniere di tutti i tempi della storia del Napoli, quando abbiamo perso Osimhen eravamo tranquilli sapendo ci fosse lui. Spero tanto continui così". Il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne parla così, ai microfoni di Dazn, del collega di reparto autore di una doppietta nel 4-0 alla Lazio dell'ex Sarri: "Con lui abbiamo fatto un grande percorso - afferma l'esterno della Nazionale sull'allenatore biancoceleste, al Napoli dal 2015 al 2018 - andando vicini a vincere un trofeo. Spalletti ha portato altre idee e questo gap lo stiamo colmando. Non è facile, ma giochiamo ogni partita per giocarcela e vincerla. A Milano abbiamo fatto tanti errori e nonostante tutto potevamo pareggiarla. Oggi siamo scesi in campo con la consapevolezza di essere forti".