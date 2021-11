Napoli, Spalletti sorride: Politano e Ounas tornano in gruppo

NAPOLI - Nemmeno il tempo di festeggiare il poker alla Lazio e il primo posto in classifica, che il Napoli di Spalletti in mattinata è tornato in campo per preparare la sfida infrasettimanale di campionato, in programma mercoledì sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La squadra è stata divisa in due gruppi: come consuetudine, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, mentre lavoro di rapidità e partitina a campo ridotto per tutti gli altri. Per quanto riguarda gli indisponibili: ci sono buone notizie per Matteo Politano, che è risultato negativo al Covid-19 dopo le ultime visite di protocollo alla Clinica Pineta Grande, svogendo così tutta la seduta con la squadra. In gruppo c'era pure Ounas, mentre per Anguissa solo terapie e lavoro personalizzato in palestra.