Napoli, Spalletti pensa a Koulibaly titolare contro l'Inter

NAPOLI - La vigilia di Napoli-Inter, assurta legittimamente al grado di sfida-scudetto dopo i risultati dell'ultima giornata, è caratterizzata soprattutto da un dato: le certezze di formazione. Ovvero: dati alla mano, Spalletti sembra orientato a confermare quasi in blocco la squadra che ha vinto con il Venezia. Quasi: perché se Lobotka è candidato ad aggiudicarsi il testa a testa con Anguissa, sabato in difesa dovrebbe tornare il campione d'Africa: Koulibaly. Kalidou con Rrahmani e fuori Juan Jesus, ma non per una questione di demeriti. Oggi, in occasione del primo allenamento per i due reduci dalla Coppa, se ne saprà di più. Per il resto, da Ospina a Osimhen sarà come la domenica con vista sulla Laguna: una filastrocca. Parallelamente, Lozano ha cominciato l'iter dei controlli: lo staff medico aspetta di scongiurare definitivamente il pericolo dell'intervento, ma la lussazione alla spalla destra rimediata con il Messico gli costerà come minimo un mese di pausa forzata [...]