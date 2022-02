Napoli, Lozano punta al rientro: iniziato l'iter riabilitativo

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - Hirving Lozano, che durante la pausa per le nazionali ha riportato una lussazione alla spalla nel match tra il 'suo' Messico e Panama, "dopo il consulto con lo staff medico del Club e il Professor Castagna ha iniziato il suo iter riabilitativo che prevede terapie e lavoro personalizzato in palestra": lo comunica il Napoli in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.