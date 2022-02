Napoli, Anguissa: sabato esami per valutare l'infortunio

NAPOLI - Napoli subito in campo all'indomani della gara con il Barcellona al Camp Nou. Al Konami Training Center gli azzurri hanno iniziato la propria preparazione in vista della gara di lunedì contro il Cagliari, posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Il gruppo ha svolto lavoro di scarico in palestra. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano terapie e lavoro personalizzato in palestra. Anguissa ha svolto terapie e, informa il club azzurro, "nella giornata di domani si sottoporrà a esami strumentali".