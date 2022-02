Bruscolotti: "Napoli, la qualificazione europea è ancora aperta"

NAPOLI - L'amarezza per il pari in Europa League non è ancora svanita. Il Napoli è uscito dalla tana del Barcellona con un 1-1 che sa di beffa, soprattutto per il rigore contestato con cui i blaugrana hanno raggiunto il pareggio: "Juan Jesus è un difensore - spiega ai microfoni di 1 Station Radio Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli di Maradona - non è che possa tagliarsi le unghie. Con tutto il rispetto per il regolamento, però rimane l'amaro in bocca davanti a questo episodio. Riguardo alla partita, Xavi ha fatto dei cambi che sono risultati positivi perché hanno aumentato la spinta. Da un certo verso è andata bene perché il Napoli ha retto. Si dice sempre che la sudditanza non esiste, ma esiste eccome. Oltre all'episodio del rigore, molti falli non sono stati fischiati a loro nello stesso modo in cui sono stati ravvisati quelli del Napoli. Sono cose che influiscono in un campo così difficile. Che dire, ce la giocheremo al ritorno: speriamo di passare il turno, con i dovuti scongiuri. Qualificazione apertissima, non è il Barcellona che siamo abituati a ricordare, ma parliamo sempre di una grandissima squadra. Sui movimenti dei difensori? Come ho detto prima, il difensore non può tagliarsi le mani. Ci sono stati tanti cambiamenti nel regolamento; oggi questi episodi sono rigori. Si può solo dire 'va bene, rispettiamolo'".