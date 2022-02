Napoli, risentimento al polpaccio per Malcuit

NAPOLI - Entrato nel corso della prima frazione di gioco al posto di Di Lorenzo, Kevin Malcuit è stato sostituito nel finale della gara di stasera in casa del Cagliari a motivo, informa il Napoli attraverso una nota di "un risentimento al polpaccio destro". Di Lorenzo, che ha lasciato il posto al proprio compagno di squadra, è stato sostituito, prosegue la nota del Napoli, "per un trauma alla testa": il giocatore, si apprende dal comunicato, "sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo".