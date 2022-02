Altare, parla l'agente: "Mi ricorda De Ligt. Napoli? Se chiama, pronti ad ascoltare"

NAPOLI - Silvano Martina, agente tra gli altri di Altare del Cagliari e di Buffon, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24. Di seguiro le sue parole: "Il Cagliari ha fatto una grande partita, sta bene fisicamente e probabilmente meritava di vincere. Poi il Napoli ha dimostrato di avere i campioni e l'ha ripresa, nonostante assenze importanti che hanno inciso. Altare? Giocava in Serie C, ha giocato poche partite e sono sicuro che nei prossimi anni un gol come quello di Osimhen non lo subirà più, anche perchè lui di testa è molto forte. Dopo la partita l'ho sentito, erano dispiaciuti per la mancata vittoria e per il gol subito, ma erano comunque fiduciosi per la prestazione e per l'obiettivo di restare in Serie A".