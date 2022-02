Fontana: "Napoli, puoi far male al Barça. Cagliari? Punto guadagnato sull'Inter"

NAPOLI - L'allenatore Gaetano Fontana , è intervenuto a Radio Marte. Ecco cosa ha detto sul Napoli : " L'aspetto positivo del pareggio contro il Cagliari? Si è guadagnato un punto sull' Inter . Il Napoli ha dimostrato chiaramente di non poter attendere gli avversari nella sua metà campo, se vuole fare del male al Barcellona deve tenere maggiormente la palla. Quando è uscito da dietro ha saputo far male. Il Barcellona ti nasconde la palla. La condizione forse è diversa, se il Napoli si vuole giocare la partita fino in fondo può farlo".

Il Covid lascia strascichi importanti sui giocatori

"Come gestire gli infortuni? Posso dire che anche io ho avuto casi COVID-19 all'interno della mia squadra ed è stato devastante. Non è una normale influenza, lascia una traccia incredibile e i giocatori vengono sfibrati da questo virus. La ripresa è molto lenta, se si accelera il rischio è di infortuni. Chi ha avuto il virus al momento ha qualche infortunio muscolare. Poi ci sono tante altre cause ovviamente ma dal punto di vista clinico il virus è devastante. Noi abbiamo avuto la maggior parte asintomatici ma quei 2-3 che hanno avuto l'influenza li abbiamo pagati. Ancora oggi non sono completamente in forma".