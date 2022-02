Napoli, Insigne e Politano sfideranno il Barcellona

NAPOLI - Insigne e Politano recuperati, Malcuit no: Luciano Spalletti ha sciolto i dubbi sulle condizioni dei tre giocatori al momento di diramare la lista dei convocati per la sfida di Europa League di stasera con il Barcellona. I due attaccanti saranno del match, anche se non è chiaro come intenderà sfruttarli il tecnico azzurro, mentre resta fuori causa Malcuit, che non ha recuperato dai problemi fisici.