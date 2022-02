Buso: "Napoli da Scudetto, ma troppo presuntuoso con il Barcellona"

NAPOLI - "Scudetto? Senz'altro può ancora vincerlo. Il Napoli è cresciuto molto, la squadra ha identità e ha giovani straordinari, uno su tutti Osimhen. Nonostante il Milan stia bene in classifica, Inter e Napoli per me sono le più forti". Intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', Renato Buso, ex calciatore di Juve, Fiorentina, Sampdoria, Napoli, Lazio, Piacenza, Cagliari e Spezia, ed attuale tecnico della formazione Under 18 della Viola, ha parlato anche del proprio futuro professionale da allenatore: "A me piacerebbe avere una squadra determinata, orgogliosa, con appartenenza, un po' come quelle del passato: bisogna portare la cultura del lavoro. Io sono orgoglioso di aver fatto parte del Napoli".