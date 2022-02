Napoli, niente paura per Osimhen: con la Lazio ci sarà

NAPOLI - La squadra s'è aggrappata a lui ma forse ha perso le distanze perché non l'ha più visto. Victor Osimhen va più veloce anche dei suoi stessi compagni, lo aveva sottolineato Spalletti ed è successo contro il Barcellona, uno dei pochi a salvarsi, forse l'unico, nella notte del saluto all'Europa. […] Osimhen non s'è mai arreso e da lui si ripartirà contro la Lazio per provare a cancellare le paure e tornare in piena corsa per la vetta e intanto blindando la zona Champions. Osimhen, dopo la gara di giovedì, aveva lasciato il campo con una vistosa fasciatura alla gamba destra, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Il ghiaccio a fine partita è stato applicato a scopo cautelativo, il nigeriano è sempre sotto osservazione, sta lavorando per ritrovare la miglior condizione fisica - in questa stagione s'è fermato per uno stiramento al polpaccio e per la frattura dello zigomo - e domani, contro la Lazio, sarà regolarmente in campo. […] Verrebbe da chiedersi, e ogni tanto accade: cosa sarebbe già diventato, Victor, se non avesse avuto il Covid, l'infortunio alla spalla, i traumi alla testa, i problemi fisici? Per fortuna, data l'età, 23 anni compiuti a dicembre, non c'è fretta di scoprirlo.