Napoli, Lobotka convocato per la partita con la Lazio

NAPOLI - L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha diramato la lista delle convocazioni in vista dell'incontro di domani contro la Lazio (in programma alle ore 20.45 all'Olimpico). Presente in lista anche il nome di Lobotka, che ha recuperato dal problema al bicipite femorale e che dovrebbe partire dalla panchina. Restano invece ancora out Lozano, Anguissa, Malcuit e Tuanzebe. Questo l'elenco completo: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.